"Ураган" в стакане воды. У ФБР не было оснований для начала расследования против Трампа

Обстоятельства зарождения политического стихийного бедствия, обрушившегося на предвыборную кампанию Трампа, в общих чертах были известны и ранее, однако записка, составленная в контрразведывательном отделе ФБР, всплыла на поверхность из архивов этого ведомства впервые. Документ проливает дополнительный свет на это расследование и свидетельствует о том, что оно "никогда не должно было начаться", отмечает вашингтонский информационный портал Just the News . По его словам, дело базировалось на "предположениях", полученных через третьих лиц, а также на "самых слабых подозрениях".

Judicial Watch затребовала и получила документ ФБР, подав судебный иск против Минюста США на основании Закона о свободе информации. Речь идет о докладной записке ответственного сотрудника ФБР Питера Стржока от 31 июля 2016 года, ставшей отправной точкой в деле Crossfire Hurricane. Его название, повторяющее слова из песни Jumpin" Jack Flash группы The Rolling Stones, можно перевести как "ураган перекрестного огня".

В США продолжают появляться документы, которые четыре года назад использовались для преследования лиц из окружения Дональда Трампа, а теперь, наоборот, используются его сторонниками для раскрутки скандала, получившего название "Обамагейт". В конце минувшей недели консервативная общественная организация Judicial Watch ("Юридический дозор") опубликовала меморандум ФБР, с которого началось расследование подозрений относительно якобы имевшихся связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Профессионалы, ознакомившиеся с этим материалом, считают, что никаких оснований для начала расследования не было.

На том этапе в центре "урагана", поднятого ФБР, оказался Джордж Пападопулос, внешнеполитический советник предвыборной кампании Трампа, позиционировавший себя в качестве специалиста по вопросам энергетики. Весной 2016 года, находясь по делам в британской столице, он услышал от вернувшегося из Москвы профессора Лондонской дипакадемии Джозефа Мифсада, что российское правительство якобы располагает электронными письмами, компрометирующими кандидата демократов Хиллари Клинтон. Через несколько дней Пападопулос на встрече с другим своим знакомым, послом Австралии в Лондоне Александром Даунером, будучи в изрядном подпитии, рассказал ему о профессорских откровениях, а тот через свое правительство оповестил американцев.

К тому времени организация WikiLeaks уже опубликовала похищенную кем-то переписку сотрудников Национального комитета Демократической партии США, и ФБР начало поиски виновных, руководствуясь традиционным вопросом: Cui prodest - кому выгодно? Под колпаком у ФБР оказался не только Пападопулос, признавшийся впоследствии в даче ложных показаний под присягой, но и другие люди из команды Трампа. Тем не менее никакого сговора между ними и Россией обнаружить не удалось, что позже подтвердил в своем докладе спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Экспонат номер один"

На первый взгляд, расследование ФБР в отношении советника Трампа может показаться вполне логичным. Однако эксперты убеждены, что оно было начато вопреки важнейшим правилам, действующим в этом федеральном ведомстве, и поэтому вызывает массу вопросов, если не сказать подозрений.

Изучив по просьбе Just the News рассекреченный документ, бывший помощник директора ФБР Кевин Брок отметил, что в нем нет самого главного - фактических указаний на возможное нарушение закона. Он не отвечает "минимальным требованиям, традиционно предъявляемым при открытии уголовного или контрразведывательного расследования", подчеркнул специалист. По его словам, "такое впечатление, что оно было составлено в большой спешке".

Кроме того, Брок, курировавший контрразведывательные операции, обратил внимание на тот факт, что Стржок сперва подготовил свой меморандум, а затем сам же одобрил на его основании начало расследования. При этом он оставил доступ к документам только для "участников этого дела" и отрезал от него других сотрудников ФБР. Это лишь подкрепляет подозрения в том, что разбирательство с самого начала было политически мотивированным. Ранее стало известно, что в 2016 году Стржок в личной переписке со своей подружкой называл Трампа "болваном" и заверял, что тот не станет президентом.

Когда у Брока спросили, одобрил бы он начало подобного расследования, будучи помощником директора ФБР, тот ответил: "Да никогда в жизни". "Я бы не одобрил его и как начальник оперативной группы. Оно вызвало бы слишком большую настороженность в любом подразделении ФБР, поскольку не отвечало нашим стандартам в плане фактических данных", - пояснил бывший контрразведчик.

Президент Judicial Watch Том Фиттон согласился с его мнением, заявив, что "у администрации Обамы не было оснований для развертывания беспрецедентной шпионской операции против кампании Трампа". "Теперь у нас появились новые доказательства того, что дело Crossfire Hurricane было мошенничеством, основанным на абсурдных слухах и домыслах. Этот документ служит экспонатом номер один в "Обамагейте", самом ужасном коррупционном скандале в американской истории", - утверждал Фиттон.

Ловушка для демократов

Последняя фраза главы Judicial Watch - почти буквальный повтор записи в Twitter, сделанной Трампом пару недель назад после того, как Обама весьма нелестно отозвался об усилиях нынешней администрации в борьбе с пандемией коронавируса. Открыто критиковать своих предшественников на президентском посту, даже если они принадлежат к другой партии, не в американских традициях, и Трамп в отместку запустил в оборот новое словечко, с энтузиазмом подхваченное его сторонниками. Говоря об "Обамагейте", они подразумевают расследование якобы имевшихся связей Трампа с Россией. Республиканцы считают, что таким образом Обама и его сторонники в федеральных ведомствах сначала мешали предвыборной кампании Трампа, а затем саботировали его первые шаги в Белом доме.