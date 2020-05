"Ураган" в стакане воды. У ФБР не было оснований для начала расследования против Трампа

Газета Politico полагает, что с помощью "Обамагейта" Трамп пытается в очередной раз заманить демократов в ловушку. Действует он по уже отлаженной схеме: выступает с провокационным заявлением, ждет ответной реакции политических противников, а затем старается устроить вокруг этого перебранку погромче и обвинить своих оппонентов во всех смертных грехах. Сейчас республиканцы стремятся втянуть в эту свару вероятного соперника Трампа на ноябрьских выборах бывшего вице-президента Джозефа Байдена и превратить скандал в "Обама-Байден-гейт".

Параллельно они планируют летом провести в Сенате Конгресса США слушания, чтобы разобраться, как ФБР осуществляло операцию Crossfire Hurricane и нужно ли было затевать еще и расследование Мюллера, на которое за два года ушло более $30 млн. Сенатский юридический комитет намерен подвести итоги слушаний к октябрю, то есть к самым выборам. Одновременно ожидается доклад на эту тему спецпрокурора Джона Дарема, действующего по поручению министра юстиции Уильяма Барра.

Неудивительно, что теперь уже демократы обвиняют республиканцев в "охоте на ведьм". А те в ответ напоминают о попытках подвернуть Трампа импичменту, расследовании Мюллера и Crossfire Hurricane. Попытки установить истину тонут во взаимных претензиях, продиктованных интересами межпартийной борьбы. Перетягивание каната, наверняка, продолжится даже после президентских выборов.

Американские острословы, в том числе ведущие популярных юмористических телепередач, уже не раз успели посмеяться над ФБР, которое в 2016 году выбрало для своего расследования достаточно вычурное название. При этом вспоминали разные строчки из песен The Rolling Stones, в том числе и такую: You can't always get what you want - "Ты не можешь всегда получать то, что хочешь".

Иван Лебедев