Источник: ливийская армия выбила силы ПНС из района Эль-Хира под Триполи

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль один из стратегических районов в пригороде Триполи, выбив оттуда формирования Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа). Об этом сообщил во вторник ТАСС ливийский военный источник.

По его данным, хафтаровцы после стычек с силами столичного кабмина заняли расположенный в 50 км к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира. "В настоящее время армейские подразделения прочесывают его после освобождения от милиций и наемников", - указал источник. При этом он отметил, что ЛНА удалось таким образом перекрыть важную трассу, связывающую Триполи и еще один стратегически важный город Гарьян, захваченный сторонниками ПНС в июне прошлого года.

Кроме того, ранее днем ожесточенные стычки шли в других районах на подступах к главному городу страны, в том числе Айн-Заре, Эр-Рамле, Эль-Хадбе и на трассе, ведущей от разрушенного еще в 2014 году и нефункционирующего международного аэропорта Триполи. По утверждениям источника, во время боестолкновений противник понес большие потери в живой силе и технике, в плен взято множество сражающихся на стороне триполийского правительства наемников из Сирии.

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Около недели назад формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось занять стратегическую авиабазу Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи), которую незадолго до этого покинули силы Хафтара. Вслед за этим они начали готовить наступление на другие позиции ЛНА, в том числе город Тархуну (65 км к юго-востоку от Триполи).

Между тем в минувший вторник хафтаровцы в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2-3 км. Несмотря на это, столкновения не прекращались, а позднее командование армии сообщило о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной операции против, как заявлялось, турецких войск в стране и их сторонников.