Белый дом допускает поддержку Трампом рассекречивания данных о беседах Флинна с Кисляком

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни во вторник во время брифинга не стала отрицать, что президент США Дональд Трамп может попросить нового директора национальной разведки страны Джона Рэтклиффа продолжить процесс рассекречивания данных, касающихся контактов своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

Пресс-секретаря спросили, попросит ли глава государства Рэтклиффа заняться этим процессом, который запустил ранее уже бывший исполняющий обязанности директора нацразведки Ричард Гренелл. "Я не обсуждала с ним [Трампом] это. При президенте [Трампе] аппарат директора нацразведки предоставил американскому народу право ознакомиться с большим объемом [ранее засекреченной] информации, - отметила Макинэни. - Сюда входят [ранее опубликованные] отчеты о допросе [ФБР] Флинна, которые просил [опубликовать] президент <...> В случае с Майклом Флинном они [отчеты] были заперты на замок и отредактированы впоследствии. Остается много вопросов [в этом деле], и нынешний президент призывает обеспечивать транспарентость. Я считаю, что это замечательно".

Тогда ее попросили подтвердить, что в таком случае Трамп попросит Рэтклиффа продолжить и даже ускорить начатый ранее процесс. "Я задам ему [Трампу] этот вопрос", - пообещала пресс-секретарь главы государства.

О процессе рассекречивания беседы

В субботу Гренелл подтвердил сообщения СМИ о том, что его аппарат начал процесс рассекречивания имеющихся в его распоряжении данных о беседах Флинна с Кисляком. Демократы в Сенате Конгресса США добиваются раскрытия разведывательных данных, касающихся этих контактов. На раскрытии содержания бесед и соответствующих докладов американских спецслужб настаивает старший демократ спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Судебный процесс по делу Флинна все еще продолжается. Ему так и не вынесли приговор за сокрытие от ФБР части информации о контактах с Кисляком. 7 мая Министерство юстиции США объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна. Суд в федеральном округе Колумбия намерен заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам продолжавшегося около двух лет разбирательства признал, что никакого сговора между Трампом и властями РФ не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.