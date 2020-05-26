Белый дом не стал уточнять, поддержит ли Трамп виртуальный съезд республиканцев

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы съезд Республиканской партии, на котором он будет выдвинут кандидатом в президенты на второй срок, состоялся. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Президент хочет, чтобы съезд [республиканцев] состоялся. <...> Безусловно, мы постоянно оцениваем ситуацию. <...> Президент не видит причин не проводить его", - отметила пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос, поддерживает ли глава государства проведение съезда вне зависимости от ситуации вокруг коронавируса.

На уточняющий вопрос о том, согласится ли американский лидер на проведение виртуального съезда, если количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом в стране резко начнет расти, Макинэни ответила: "Я не хочу строить предположения. Мы оцениваем факты на повседневной основе. На данный момент они [темпы заражения] снижаются. <...> Мы готовы к проведению съезда".

Власти штата Северная Каролина рассчитывают подготовить и опубликовать рекомендации относительно проведения съезда Республиканской партии в июне. Они заверили, что поддерживают "постоянную связь" с федеральными органами власти по вопросу планирования и подготовки съезда республиканцев. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98,6 тыс. человек.

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник в эфире телеканала Fox News допустил возможность переноса съезда республиканцев из Северной Каролины в Техас, Флориду или Джорджию. Пенс комментировал мнение Трампа, который раскритиковал губернатора Северной Каролины Роя Купера (демократ) за отсутствие гарантий проведения съезда республиканцев в этом штате ввиду слишком медленной отмены санитарно-эпидемиологических ограничений.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд партии должен пройти 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии США, на котором бывшего вице-президента Джозефа Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.