СМИ: полиция Гонконга задержала 180 протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 мая. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала в среду 180 участников незаконных протестных акций. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Группы демонстрантов из числа молодежи собрались в центральных районах города в знак протеста против рассматриваемого в Законодательном совете Гонконга законопроекта об уважении гимна КНР, а также планов Пекина принять закон о нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Правоохранители применили, по их словам, минимальную силу для разгона, в том числе так называемые перечные шарики.

Накануне ряд оппозиционных студенческих движений распространяли на интернет-форумах призывы к акциям протеста и созданию транспортного хаоса. Полицейским в утренний час пик пришлось убирать с проезжей части разбросанные радикалами шипы и мусор. Протестующие также пытались нарушить работу метро, блокируя двери вагонов. Однако особых беспорядков отмечено не было, и ситуация быстро пришла в норму.

Власти Гонконга собираются принять закон, регламентирующий правила использования государственного гимна и предусматривающий ответственность за неуважительное к нему отношение. Предполагается, что оскорбительное отношение к официальному гимну КНР "Марш добровольцев" будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450) и тюремным сроком до трех лет.

В минувшее воскресенье полицейские применили слезоточивый газ для разгона сотен антиправительственных демонстрантов, которые после нескольких месяцев затишья вновь вышли на улицы города и пытались провоцировать беспорядки, протестуя против планов Пекина принять закон о нацбезопасности в Гонконге.