Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин. Его вызывают в качестве свидетеля.

"Вызывают (Порошенко) на 29 число", - сказал представитель ГБР изданию "Украинские новости", уточнив, что ГБР ожидает Порошенко в 11:00. По словам собеседника издания, повестка о вызове на допрос была передана 26 мая.

Ранее сотрудники ГБР провели осмотр коллекции картин Порошенко, выставка которой открылась 26 мая в музее имени Гончара в Киеве. Сотрудники ГБР пришли в музей для того, чтобы через супругу Порошенко передать повестку о вызове на допрос ее мужа, так как он не явился на допрос 26 мая.

Бывшего главу государства вызывали на допрос 26 мая в рамках дела, в котором исследуются "обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". В списке указаны картины Ивана Айвазовского "Рыбацкая лодка", Ильи Репина "Казаки на Черном море", Василия Сурикова "Этюд солдата", Ильи Глазунова "Русская красавица", а также работы Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других.

В то время, когда Порошенко должен был быть на допросе в ГБР, он лично представил эти полотна в киевском музее имени Ивана Гончара, Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде.

Представители ГБР силой проникли и заблокировали доступ в здание музея. Они изъяли документы на ввоз 43 картин. По мнению защиты Порошенко, действия следователей были несанкционированными.

Дела Порошенко

Порошенко проходит по ряду других уголовных дел как свидетель. На днях офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

Дело возбудили после того, как на пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Сам Порошенко заявил, что записи являются подделкой и масштабной спецоперацией "пятой колонны" против Украины, которая через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.