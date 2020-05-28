В Госдепе намерены продолжить курс на "дипломатическую изоляцию" Ирана

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат кампанию экономического давления и "дипломатической изоляции" Ирана. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе телефонного брифинга. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Кампания президента Дональда Трампа по оказанию максимального давления сдерживала Иран и противодействовала ему беспрецедентными методами. Мы лишили религиозное руководство огромных средств", - утверждал Хук. По его мнению, иранское руководство стоит перед выбором "вести переговоры [с США] либо разрешить экономический коллапс".

Спецпредставитель также предположил, что иранская экономика якобы находится в состоянии "глубокого спада", а доступ к иностранным резервам минимален. "США продолжат успешную стратегию по оказанию максимального экономического давления и дипломатической изоляции", - сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что Вашингтон принял решение прекратить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Тегерану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома.

Отмененные исключения позволяли компаниям из России, Китая и европейских стран продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер. Это напрямую затрагивает реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран в рамках СВПД при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях, а также обеспечение обогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране, вывоз отработанного топлива из Ирана.

Администрация США предоставляет международным компаниям 60 дней на прекращение деятельности, затрагивающей эти объекты.