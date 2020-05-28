Парламент Гонконга продолжил рассмотрение закона о гимне

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 мая. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга продолжил в четверг утром рассмотрение законопроекта об уважении государственного гимна КНР. В центре города приняты усиленные меры безопасности, но признаков новых протестов и беспорядков пока не отмечено, сообщает радиостанция RTHK.

В самом зале парламента охрана вывела ряд скандальных депутатов от демократического лагеря, которые пытались мешать заседанию.

Первый день рассмотрения законопроекта в среду сопровождался уличными выступлениями сотен сторонников оппозиции. Полиция задержала 360 участников незаконных акций протеста и нарушителей общественного порядка. У некоторых протестующих были изъяты бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы. В районе Монгкок в материковой части города радикалы пытались блокировать движение транспорта, жгли мусор на проезжей части.

Власти Гонконга собираются принять закон, регламентирующий правила использования государственного гимна КНР "Марш добровольцев". Предполагается, что оскорбительное отношение к нему будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450) и тюремным сроком до трех лет.

В минувшее воскресенье стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона сотен антиправительственных демонстрантов, которые после нескольких месяцев затишья вновь вышли на улицы города и пытались провоцировать беспорядки, протестуя против планов Пекина принять закон о нацбезопасности в Гонконге.