Киев настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи контроля над границей

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Представители Украины в очередной раз выступили за проведение выборов на территории Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) только после передачи контроля над границей с РФ Киеву. Об этом в четверг по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сообщили в Офисе президента Украины.

Согласно сообщению пресс-службы, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут состояться "лишь после получения Украиной контроля над границей и исключительно по украинскому законодательству".

Однако данные требования украинской стороны противоречат минским соглашениям, республики Донбасса и представители России, выступающие посредниками в мирном урегулировании, неоднократно заявляли, что не готовы к пересмотру соглашений и призывают Киев выполнять взятые на себя обязательства.

В среду состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в формате видеоконференции, однако завершилось оно безрезультатно. Рекомендации "нормандской четверки" назначить дату перемирия, продолжить подготовку к обмену пленными, открыть дополнительные пункты пропуска на линии разделения не только не были реализованы, но, как отмечают представители республик Донбасса, в позиции украинской делегации фактически произошел откат назад по всем ключевым направлениям переговоров.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов назвал требование Киева получить контроль над границей с РФ в Донбассе до полного политического урегулирования "угрозой геноцида" в отношении жителей региона. По его словам, "любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям". Поэтому Россия как посредник и гарант минского процесса продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов и последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, подчеркнул он.

Следующая встреча запланирована на 10 июня.