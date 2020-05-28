Прокуратура Молдавии не нашла нарушений в кредитном соглашении с Россией

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии не нашла состава преступления в процессе заключения межправительственного соглашения с Россией о кредите на сумму €200 млн. Как сообщает в четверг пресс-служба ведомства, требование лидера оппозиционной Партии действия и солидарности Майи Санду привлечь к ответственности всех, кто обсуждал и одобрял договор, было отклонено.

"В ходе уголовного процесса не было выявлено элементов какого-либо состава преступления, что послужило мотивом отказа в возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

На пресс-конференции 28 мая Санду сообщила, что подала заявление в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности министра финансов Молдавии Сергея Пушкуцэ, молдавского посла в РФ Андрея Негуцэ, а также других высокопоставленных чиновников, которые обсуждали займ. По ее мнению, соглашение угрожает национальным интересам и безопасности государства. Оппозиционеры также обратились в Конституционный суд Молдавии, который постановил, что договор противоречит основному закону.

Россия согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе президента страны Игоря Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики. Деньги предоставлялись "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых. Додон считает, что за блокированием кредитного соглашения стоит желание оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис в стране с целью смены власти.

Глава Молдавии заявил, что Кишинев обратится к Москве с просьбой начать новые переговоры о предоставлении кредита.