Апелляционные слушания по делу Младича перенесли на неопределенный срок

ГААГА, 28 мая. /ТАСС/. Апелляционные слушания по делу бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, которые должны были пройти 16-17 июня, перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщили в четверг в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ) - это структура международной уголовной юстиции, учрежденная резолюцией СБ ООН в 2010 году.

Согласно секретариату суда, рассматривающиеся дело судьи не смогут попасть на слушания в связи с отсутствием подходящих авиарейсов и необходимостью самоизоляции на две недели после прибытия в Нидерланды. Проблематичным будет и их возвращение. Так, границы и аэропорты в стране проживания одного из судей закрыты, а авиарейсы в страну проживания другого судьи не осуществляются. Инстанция также учла тот факт, что сам Младич находится в группе риска и поэтому ему не рекомендуется контактировать с людьми за пределами тюрьмы ООН в Гааге.

С учетом данных обстоятельств инстанция пришла к выводу, что "проведение апелляционных слушаний в запланированные ранее даты нецелесообразно" и приняла решение "отложить их до последующего уведомления".

Решение о переносе слушаний принимается уже в третий раз. Сначала они должны были пройти в марте, однако были перенесены в связи с тем, что Младичу была сделана операция по удалению опухоли.

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь.