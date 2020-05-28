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Bloomberg: французский фрегат не пустил танкер в ливийский порт

По данным агентства, танкер Jal Laxmi под флагом Габона прекратил движение по направлению в Тобрук, но не покинул этот район

ТАСС, 28 мая. Фрегат французских ВМС перехватил танкер, который направлялся в порт Тобрук в Ливии. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на диписточники.

По его сведениям, 22 мая французский корабль Jean Bart в рамках миссии ЕС в Средиземном море под названием IRINI по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, подошел к танкеру Jal Laxmi под флагом Габона после получения информации о том, что судно направляется в Тобрук для загрузки нефтепродуктами и их продажей компании, зарегистрированной в ОАЭ. Как отмечает агентство, танкер прекратил движение по направлению в Тобрук, но не покинул данный район.

Одна из задач миссии IRINI, стартовавшей 1 апреля, - недопущение незаконного экспорта из Ливии нефти и нефтепродуктов.

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