DPA: в Германии на выходных пройдут массовые демонстрации против ограничительных мер

ТАСС, 28 мая. Массовые демонстрации против введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер пройдут в Берлине и Штутгарте в предстоящие выходные дни. Об этом в четверг агентству DPA сообщила пресс-служба Штутгарта и полиции немецкой столицы.

Более 60 демонстраций под открытым небом, как отмечает пресс-служба полиции Берлина, пройдет в столице ФРГ в предстоящие выходные. В частности, в субботу акции протеста будут организованы на площадях Розы Люксембург, Александерплац, площади Большая звезда и перед зданием рейхстага. На демонстрациях, по данным правоохранителей, прозвучат требования о снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

При этом ведомство заявило о своей готовности к возникновению также и несанкционированных акций протеста. Вместе с тем, как указывает агентство, в предстоящие выходные пройдут массовые демонстрации в Штутгарте (федеральная земля Баден - Вюртемберг), большая часть которых будет также направлена против действующих ограничительных мер. На субботу в Штутгарте в районе Вазен, как подчеркивает DPA, намечено проведение сразу нескольких акций протеста, в каждой из которых, как ожидается, примут участие более 1 тыс. человек. При этом, по информации пресс-службы города, в Штутгарте разрешено проведение демонстраций общей численностью до 5 тыс. человек.

В Штутгарте 16 мая в районе Вазен была проведена многочисленная демонстрация против введенных из-за пандемии мер противодействия распространению коронавируса, в которой приняли участие около 5 тыс. человек. Обязательным условием проведения акции было соблюдение требований безопасности, включая социальную дистанцию и использование масок. Кроме Штутгарта, в тот же день в ряде городов Германии также прошли демонстрации, в том числе против ограничительных мер, которые приняли власти на фоне пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По оценке берлинского Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии на сегодняшний день выявлено 179 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 163,2 тыс. человек, умерли 8 411 человек.