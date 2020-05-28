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Эрдоган объявил о значительном ослаблении карантина в Турции с 1 июня

В республике откроются пляжи и национальные парки, будет снят запрет на передвижение между городами, а также начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в четверг о значительном ослаблении карантина в республике начиная с 1 июня.

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"С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки. С 1 июня начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны, они смогут принимать клиентов до 22:00", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Стамбуле, трансляцию которой вел телеканал NTV.

Кроме того, с начала лета, по словам Эрдогана, будет также возобновлена работа детских садов. Однако власти республики оставили в силе запрет на выход из домов для людей младше 18 лет и старше 65 лет.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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