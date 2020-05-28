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Лондон намерен упростить процедуру получения жителями Гонконга британского подданства

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пояснил, что на такой шаг Лондон пойдет, если Китай введет механизм защиты национальной безопасности

ТАСС, 28 мая. Великобритания заявила о готовности изменить статус жителей Гонконга с британскими загранпаспортами и позволить им без ограничений работать и учиться в Соединенном Королевстве, чтобы затем иметь возможность получить полноценное британское подданство. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, пояснив, что на такой шаг Лондон пойдет, если Китай введет механизм защиты национальной безопасности.

До передачи Гонконга КНР в 1997 году, его жители могли в добровольном порядке получить статус британского подданного, проживающего на заморских территориях, и специальный загранпаспорт, который не освобождал их от миграционного контроля в Великобритании, однако давал некоторые привилегии при нахождении в Соединенном Королевстве. В настоящее время такими спецпаспортами из 7,4 млн человек, проживающих в Гонконге, обладают порядка 300 тыс. человек. "В ситуации с обладателями британских заграничных паспортов, как вы знаете, им позволено приезжать в Великобританию на шесть месяцев. Если Китай продолжит придерживаться выбранной политики и введет законопроект [о национальной безопасности в Гонконге], то мы изменим этот статус, упраздним шестимесячный лимит и позволим обладателям паспортов приехать в Великобританию и работать или учиться на период 12 месяцев с возможностью последующего продления этого срока. Это позволит им в будущем получить гражданство", - заявил Рааб, чьи ответы журналистам распостранил МИД королевства.

28 мая в ходе третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) 13-го созыва была принята резолюция о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новый законопроект, который вступит в силу ориентировочно к августу, нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности: сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, где в прошлом году вспыхнули массовые беспорядки.

Некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.

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Великобритания
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