Лондон намерен упростить процедуру получения жителями Гонконга британского подданства

ТАСС, 28 мая. Великобритания заявила о готовности изменить статус жителей Гонконга с британскими загранпаспортами и позволить им без ограничений работать и учиться в Соединенном Королевстве, чтобы затем иметь возможность получить полноценное британское подданство. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, пояснив, что на такой шаг Лондон пойдет, если Китай введет механизм защиты национальной безопасности.

До передачи Гонконга КНР в 1997 году, его жители могли в добровольном порядке получить статус британского подданного, проживающего на заморских территориях, и специальный загранпаспорт, который не освобождал их от миграционного контроля в Великобритании, однако давал некоторые привилегии при нахождении в Соединенном Королевстве. В настоящее время такими спецпаспортами из 7,4 млн человек, проживающих в Гонконге, обладают порядка 300 тыс. человек. "В ситуации с обладателями британских заграничных паспортов, как вы знаете, им позволено приезжать в Великобританию на шесть месяцев. Если Китай продолжит придерживаться выбранной политики и введет законопроект [о национальной безопасности в Гонконге], то мы изменим этот статус, упраздним шестимесячный лимит и позволим обладателям паспортов приехать в Великобританию и работать или учиться на период 12 месяцев с возможностью последующего продления этого срока. Это позволит им в будущем получить гражданство", - заявил Рааб, чьи ответы журналистам распостранил МИД королевства.

28 мая в ходе третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) 13-го созыва была принята резолюция о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новый законопроект, который вступит в силу ориентировочно к августу, нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности: сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, где в прошлом году вспыхнули массовые беспорядки.

Некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.