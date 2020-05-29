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Трамп заявил, что Twitter ничего не делает для борьбы с пропагандой Китая и демократов

Американский лидер считает, что целью Пекина и Демократической партии являются "республиканцы, консерваторы и президент Соединенных Штатов"

ТАСС, 29 мая. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что администрация Twitter не делает ничего для борьбы с пропагандой со стороны Китая и Демократической партии.

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"Twitter не делает ничего для борьбы с ложью и пропагандой со стороны Китая или радикальной левой Демократической партии. Их целью являются республиканцы, консерваторы и президент Соединенных Штатов. Конгресс должен отозвать раздел 230 [закона об этике в сфере коммуникаций]. До тех пор эта сфера будет регулироваться", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как указывает газета The Washington Post, данный закон в значительной степени освобождает технологические компании от ответственности за комментарии, видеоматериалы и иной контент, оставленный пользователями. По мнению руководства Twitter, закон "защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях".

В четверг Трамп принял исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Ранее Twitter отметил сообщение американского лидера специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

В пятницу Twitter отметил сообщение Трампа о ситуации в городе Миннеаполис, где третий день идут протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия. По мнению администрации сети микроблогов, запись президента США с упоминанием стрельбы может спровоцировать протестующих на насильственные действия.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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