Разведка США завершила процесс рассекречивания данных о беседах Флинна с Кисляком

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Разведсообщество США завершило процесс рассекречивания данных, касающихся контактов бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении нового директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.