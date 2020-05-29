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Разведка США завершила процесс рассекречивания данных о беседах Флинна с Кисляком

Этот процесс неделю назад начал занимавший на тот момент пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл
Майкл Флинн EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Майкл Флинн
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Разведсообщество США завершило процесс рассекречивания данных, касающихся контактов бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении нового директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.

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"Сегодня аппарат директора Национальной разведки рассекретил стенограммы [бесед], касающиеся [отставного] генерал-лейтенанта Майкла Флинна", - отметил Рэтклифф. Данный процесс неделю назад начал занимавший на тот момент пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.

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