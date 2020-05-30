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Беспорядки в Миннесоте

Twitter не нашел нарушений в записи с цитатой Трампа о протестах в Миннеаполисе

В компании добавили, что не приняли мер по отношению к публикации

ТАСС, 30 мая. Администрация сети микроблогов Twitter не обнаружила нарушений в записи с цитатой президента США Дональда Трампа о том, что он может взять ситуацию в Миннеаполисе (штат Миннесота) в свои руки. Белый дом опубликовал копию данного заключения компании в пятницу на своей странице в Twitter.

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Запись о происходящем Миннеаполисе, где произошли беспорядки из-за смерти афроамериканца после его задержания полицией, опубликованная сначала самим Трампом, а затем перепечатанная Белым домом, была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. В своем сообщении президент США назвал участников погромов "бандитами" и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

"Мы проанализировали указанное содержимое и не выявили нарушений правил Twitter <...> В этой связи в настоящее время мы не приняли мер", - говорится в полученном Белым домом уведомлении.

"Почему же они все равно подвергли его цензуре?", - прокомментировала письмо американская администрация.

Не первое предупреждение от Twitter

Ранее Twitter отметил другое сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Внимание администрации сети привлекла запись президента США о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. В четверг Трамп принял исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в Миннесоте
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