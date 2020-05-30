Флинн призывал Кисляка предпринять "соразмерные шаги" в ответ на санкции США

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Бывший помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в 2016 году в телефонном разговоре с Сергеем Кисляком, который на тот момент был послом России в Вашингтоне, просил предпринять соразмерные шаги в ответ на введенные администрацией 44-го президента США Барака Обамы антироссийские санкции. Об этом свидетельствует стенограмма их разговора, распространенная в пятницу председателем юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэмом (республиканец, от штата Южная Каролина), ранее материалы были рассекречены аппаратом директора Нацразведки страны.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

29 декабря 2016 года - в день, когда администрация Обамы объявила о введении санкций в отношении Москвы, включавших высылку из США 35 российских дипломатов, - Флинн призвал посла к сдержанным мерам.

"Что бы я попросил сделать Россию, <...> своего рода действие, только сделать его ответным. Пусть оно будет взаимным. Не заходите дальше, чем вы должны. Я не хочу, чтобы мы попали в ситуацию, которая должна обостриться, как "око за око", - сказал отставной генерал. "Не позволяйте этой администрации [Обамы] поместить нас в затруднительное положение", - добавил Флинн, которого на тот момент избранный президент Дональд Трамп уже назначил своим помощником по нацбезопасности.

Всего было опубликованы пять стенограмм - от 23, 29 и 31 декабря 2016 года и от 12 и 19 января 2017 года. Флинн и Кисляк обсуждали, помимо санкций, такие темы, как урегулирование сирийского кризиса и Ближний Восток в целом. Практически вся информация об этих беседах уже была известна благодаря опубликованным ранее отчетам правоохранительных органов и утечкам в СМИ.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам продолжавшегося около двух лет разбирательства признал, что никакого сговора между Трампом и властями РФ не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.