Помпео считает, что медицинская помощь Полу Уилану не была оказана своевременно

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу призвал российские власти освободить обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана, выступив при этом с утверждением, что медицинская помощь американцу не была оказана своевременно.

"Неприемлемо, что Полу Уилану было отказано в необходимой медицинской помощи до тех пор, пока его состояние не стало тяжелым. Мы требуем освобождения Пола", - написал глава американского внешнеполитического ведомства у себя в Twitter.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила ТАСС, что ее подзащитному была проведена операция по удалению паховой грыжи. МИД РФ заявил, что медицинская помощь Уилану была оказана незамедлительно. Как отмечается в комментарии российского министерства, вечером 27 мая Уилан сообщил об ухудшении самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания. Сразу после осмотра врачами его отправили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. "На следующий день рано утром Уилану провели несложную хирургическую операцию, от которой он ранее отказывался", - подчеркнули в МИД РФ. 29 мая Уилана вернули обратно в изолятор, где на данный момент он получает всю необходимую квалифицированную лечебную помощь.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По данным адвокатов, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано. Суд огласит ему приговор 15 июня.