Куба обратилась в ООН с просьбой осудить нападение на ее посольство в США

ГАВАНА, 30 мая. /ТАСС/. Руководство Кубы обратилось в Организацию Объединенных Наций с просьбой официально осудить атаку на посольство страны в Вашингтоне в конце апреля. Об этом в субботу сообщает газета Granma.

Издание отмечает, что представитель республики при организации Ана Сильвия Родригес Абаскаль направила письмо председателю Генеральной Ассамблеи ООН Тиджане Мохаммад-Банде, в котором описываются детали нападения и отсутствие внятной реакции со стороны властей США на атаку. "Правительство США решило не осуждать этот серьезный террористический акт. Его молчаливое соучастие подталкивает к совершению подобных действий другими лицами и группами, связанными с насилием в США, - приводит газета выдержки из письма дипломата. - Этот террористический акт является прямым результатом агрессивной и ненавистнической политики правительства США против Кубы и продолжающегося подстрекательства к насилию со стороны американских политиков, включая высокопоставленных чиновников из Государственного департамента и посольства США в Гаване, а также деятельности антикубинских экстремистских группировок, которые сделали этот тип нападений своим средством к существованию".

Ночью 30 апреля мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

МИД Кубы квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования, и призвал соблюдать обязательства по охране дипмиссии.