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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп пригрозил протестующим использованием "неограниченной мощи" военных

Ранее сообщалось, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где идут протесты возмущенных смертью Джорджа Флойда после его задержания полицией

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил участникам акций протеста, проходящим в стране в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, многочисленными арестами и использованием "неограниченной мощи" военных.

"Либеральные губернаторы и мэры должны быть намного жестче, в противном случае федеральное правительство вмешается и будет делать то, что нужно сделать, это включает использование неограниченной мощи наших военных и многочисленные аресты", - написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее агентство The Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где идут протесты возмущенных смертью Флойда после его задержания полицией.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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