Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией в июне на уровне замглав МИД

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает в середине июня текущего года возобновить рабочие контакты с российской стороной по видеосвязи на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран. Как сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на многочисленные японские правительственные источники, этот вопрос в настоящий момент согласовывается.

Отмечается, что японская сторона хотела бы затронуть вопрос о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Японию, который рассматривается Токио как предпосылка для встречи лидеров двух стран. В ходе консультации японская сторона также хотела бы обсудить вопрос реализации туристических и других проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил.

28 мая глава МИД РФ и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги по телефону обсудили развитие двусторонних отношений и подтвердили готовность укреплять политический диалог на всех уровнях. По данным японского внешнеполитического ведомства, министры высказались за возобновление рабочих контактов в ближайшее время для продвижения сотрудничества и взаимодействия по вопросам совместной хозяйственной деятельности в южной части курил, переговорам по мирному договору и другим темам.