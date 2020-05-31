Правозащитники сообщили о задержании 17 активистов в Белоруссии

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщают о задержании в воскресенье не менее 17 общественных активистов и представителей инициативных групп в ходе проведения предвыборных пикетов по сбору подписей в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Список задержанных размещен в воскресенье на сайте белорусского правозащитного центра "Весна".

Большое количество людей собралось в поддержку Светланы Тихановской, муж которой, блогер Сергей Тихановский, вместе с несколькими сторонниками был задержан в Гродно и сейчас находится в СИЗО в Минске. Задержания происходят также и в Барановичах, Вилейке, Витебске, Гродно, Гомеле, Кобрине, Молодечно, Мостах, Пинске, Щучине. Ранее в белорусской столице был задержан один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич.

В Минске милиция потребовала от людей разойтись с массового пикета по сбору подписей возле Комаровского рынка, заявив, что мероприятие превратилось в несанкционированный митинг. Однако собравшиеся освистали представителей правоохранительных органов, они скандировали "Позор!". Пикеты продолжаются с полудня, люди по несколько часов стоят в очереди, чтобы подписаться за претендентов, слушают музыку, скандируют "Свободу". В белорусской столице сотрудники ГАИ штрафуют водителей, сигналивших в поддержку пикетов.

Возле Комаровского рынка 31 мая также работают инициативные группы за выдвижение кандидатами в президенты бывшего руководителя Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало, экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, других альтернативных действующему президенту претендентов на пост главы государства.

Лидеры белорусской оппозиции Николай Статкевич и Павел Северинец ранее призвали в социальных сетях "защитить Сергея Тихановского и будущее страны" и присоединиться к легальным избирательным пикетам Светланы Тихановской во всех областных центрах в 12 часов в воскресенье. Массовые пикеты проходят во всех областных центрах Белоруссии.