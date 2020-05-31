В США урегулировать протесты полицейским помогают 5 тыс. бойцов Нацгвардии

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США задействованы в разных американских городах в урегулировании беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в Twitter Нацгвардии.

"По состоянию на сегодняшнее утро приблизительно 5 тыс. бойцов и летчиков Национальной гвардии участвуют в устранении гражданских беспорядков в 15 штатах и округе Колумбия, еще 2 тыс. должны быть задействованы в случае необходимости", - указывается в заявлении. "Ответственность за обеспечение безопасности лежит на правоохранительных органах городов и штатов", - отметили в руководстве Нацгвардии, подчеркнув, что их силы выполняют функцию поддержки правоохранительных органов в "защите жизней и имущества граждан".

Ранее в воскресенье помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация пока не намерена задействовать Национальную гвардию на федеральном уровне. "В случае необходимости у нас есть дополнительные силы, которые могут быть развернуты, - приводит слова помощника Трампа агентство Reuters. - Мы сделаем все, в чем нуждаются губернаторы и мэры для поддержания порядка в городах", - отметил он.

Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.