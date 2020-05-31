Власти США пока не намерены использовать Нацгвардию на федеральном уровне

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пока не намерена задействовать Национальную гвардию на федеральном уровне в связи с беспорядками в десятках американских городов. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы не намерены задействовать на федеральном уровне Национальную гвардию на данный момент. В случае необходимости у нас есть дополнительные силы, которые могут быть развернуты", - приводит слова помощника Трампа агентство Reuters.

"Мы сделаем все, в чем нуждаются губернаторы и мэры для поддержания порядка в городах", - отметил он.

Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.

Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.

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