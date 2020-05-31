AP: около 1,7 тыс. протестующих задержаны в США за три дня

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Почти 1,7 тыс. человек задержаны в США после начавшихся на этой неделе беспорядков, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. С такими подсчетами выступило в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, в 22 американских городах за последние трое суток были задержаны 1 669 участников протестов. К вечеру субботы насчитывалось не более 1,4 тыс. задержаний. По меньшей мере в 15 штатах, а также столичном округе Колумбия в урегулировании протестов задействованы бойцы Национальной гвардии США.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.