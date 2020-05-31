СМИ: посла Ирана вызвали в МИД Украины из-за черных ящиков сбитого лайнера

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Украины для беседы в связи с ситуацией, сложившейся вокруг находящихся в руках Тегерана бортовых самописцев сбитого в январе украинского Boeing. Об этом сообщила в воскресенье украинская газета "Европейская правда" со ссылкой на украинский дипломатический источник.

"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами, - сообщил "Европейской правде" дипломат. - Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности, шантажируя передачей ящиков". Украинский дипломат подчеркнул, что власти Киева добиваются, чтобы Иран как можно скорее обеспечил безотлагательную и надлежащую расшифровку бортовых самописцев. Источник в украинском МИД отметил, что Киев "не пойдет на сепаратные переговоры" и будет делать все для сохранения коалиции государств, добивающейся расследования катастрофы.

Источник добавил, что посол Ирана был вызван в МИД Украины до того, как стало известно о решении Тегерана не передавать черные ящики Киеву. "В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор, - сообщил источник "Европейской правды". - Не исключено, что эта утечка информации, вероятно, неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном, связана именно с вызовом посла Ирана в МИД".

Иранское агентство ISNA сообщило в воскресенье, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняет, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.