Мэр Нью-Йорка объехал районы города, где проходят массовые акции протеста

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ночь на понедельник посетил районы, где проходят акции протеста в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойде от рук полиции.

"Только что побывал в районе Юнион-сквер [на Манхэттене], - сообщил он в Twitter. - В данный момент там лишь ограниченная протестная активность. Ознакомился с ситуацией у спортивной арены "Барклиз сентер" [в нью-йоркском районе Бруклин], там много протестующих и много полиции". Мэр сообщил, что намерен объехать южные районы Манхэттена и ознакомиться с ситуацией.

Несколько сот митингующих собрались на Манхэттене у площади Юнион-сквер, а также у спортивной арены "Барклиз сентер" в Бруклине. Они несут плакаты "Нет справедливости - нет мира" и "Дайте возможность афроамериканцам жить".