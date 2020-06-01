"Сила японской модели". Как страна спасает туриндустрию

25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по случаю полной отмены режима ЧС в стране рассказал журналистам об особой японской модели взаимодействия с населением. Как отметил глава правительства, с ее помощью местным властям удалось справиться с распространением нового коронавируса. "По закону в Японии нельзя было вводить штрафы и устанавливать строгие ограничения для изоляции граждан. Но и без них в нашей стране распространение вируса было практически полностью остановлено за полтора месяца, что демонстрирует силу японской модели", — сказал премьер.

16 апреля, когда был объявлен общенациональный режим ЧС, Токио действительно лишь ограничился призывом к жителям страны не выходить из дома без крайней необходимости и воздержаться от поездок во время праздников. Речь шла о так называемой Золотой неделе, которая приходится на начало мая, когда местное население совершает массовые поездки по Японии и за рубеж. В этом году наплыв путешественников мог обернуться взрывным ростом числа зараженных, поэтому японцы решили пожертвовать своими планами на отдых ради сдерживания пандемии.

Результат не заставил себя долго ждать: к середине мая число выявленных за день случаев инфицирования сократилось до 50. Хотя еще в середине апреля этот показатель находился на уровне 500 случаев. Десятикратное снижение стало отличной новостью для жителей страны, но улучшение статистики обернулось большими проблемами для японской туристической отрасли.

Пассажиропоток авиакомпаний и железнодорожных операторов Японии во время праздников рухнул примерно на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате миллионы туристов не доехали до мест отдыха, лишив ожидаемой сверхприбыли представителей гостиничного бизнеса и сферы общепита. Некоторые из них оказались в безвыходном положении. Так, владельцы отелей и ресторанов составили большинство среди 108 японских предпринимателей, завершивших процедуру банкротства к концу мая из-за финансовых потерь, непосредственно связанных с пандемией. "Возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, туристы могут разнести коронавирус, а с другой — мы не способны выжить без них", — резюмирует происходящее уличный торговец из южной префектуры Окинава, комментарий которого приводит агентство Дзидзи.

Хорошие деньги по сложной схеме

Чтобы вывести ситуацию из тупика, правительство Японии уже в день отмены ЧС анонсировало разработку программы Go to travel по преодолению застоя в туристической отрасли. Ее основное положение сводится к возмещению части средств, которые путешественники потратят за время поездок по стране.

Речь идет о компенсации, максимально возможная сумма которой составит 20 тыс. иен ($185) на человека в сутки. При этом она не должна превышать половину ежедневных расходов получателя. К примеру, если турист рассчитывает потратить за день 10 тыс. иен, то японские власти возместят затраты на 5 тыс. В свою очередь, обеспеченные путешественники, готовые ежедневно оставлять в гостиницах и ресторанах больше 40 тыс. иен, в любом случае не смогут возместить сумму свыше 20 тыс.