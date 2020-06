"Сила японской модели". Как страна спасает туриндустрию

Чтобы вывести ситуацию из тупика, правительство Японии уже в день отмены ЧС анонсировало разработку программы Go to travel по преодолению застоя в туристической отрасли. Ее основное положение сводится к возмещению части средств, которые путешественники потратят за время поездок по стране.

Возмещение средств, по замыслу правительства, произойдет следующим образом: 70% от суммы вычитается из расходов на поездку, а оставшиеся 30% выдаются на руки в виде купонов на еду и покупки. Скажем, если цена тура составит 30 тыс. иен в сутки, то агентство даст на него скидку в 10,5 тыс. и 4,5 тыс. предоставит ваучерами. При этом информации о том, в каких именно заведениях можно будет расплатиться купонами, пока нет.

Далее, получить компенсацию можно будет только при заказе тура в одном из участвующих в кампании агентств, список которых еще не сформирован. Их сотрудники заранее проинформируют власти о маршруте предстоящей поездки, поэтому туристы вряд ли смогут сильно отклониться от намеченного пути.

Последнее и самое важное. Рассматриваемые меры поддержки распространяются только на тех, кто постоянно проживает в Японии. Эта категория ограничена гражданами страны и обладателями долгосрочных виз. Поэтому, даже преодолев заграничные кордоны и отсидев положенное в карантине, вы не сможете претендовать на японскую компенсацию без необходимых документов.

Мечты и реальность

Хотя программа Go to travel, по сути, является внутренним вопросом страны, новости о разработке стимулирующих мер вызвали бурную реакцию за рубежом. "Япония хочет субсидировать вашу поездку, чтобы убедить вас вернуться", — гласит заголовок на сайте The Telegraph. "Япония столь сильно хочет вернуть туристов, что, возможно, предлагает оплатить половину их затрат на поездку", — выражается более осторожно автор статьи South China Morning Post.