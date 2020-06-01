"Сила японской модели". Как страна спасает туриндустрию

25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по случаю полной отмены режима ЧС в стране рассказал журналистам об особой японской модели взаимодействия с населением. Как отметил глава правительства, с ее помощью местным властям удалось справиться с распространением нового коронавируса. "По закону в Японии нельзя было вводить штрафы и устанавливать строгие ограничения для изоляции граждан. Но и без них в нашей стране распространение вируса было практически полностью остановлено за полтора месяца, что демонстрирует силу японской модели", — сказал премьер.
16 апреля, когда был объявлен общенациональный режим ЧС, Токио действительно лишь ограничился призывом к жителям страны не выходить из дома без крайней необходимости и воздержаться от поездок во время праздников. Речь шла о так называемой Золотой неделе, которая приходится на начало мая, когда местное население совершает массовые поездки по Японии и за рубеж. В этом году наплыв путешественников мог обернуться взрывным ростом числа зараженных, поэтому японцы решили пожертвовать своими планами на отдых ради сдерживания пандемии.
Результат не заставил себя долго ждать: к середине мая число выявленных за день случаев инфицирования сократилось до 50. Хотя еще в середине апреля этот показатель находился на уровне 500 случаев. Десятикратное снижение стало отличной новостью для жителей страны, но улучшение статистики обернулось большими проблемами для японской туристической отрасли.
Пассажиропоток авиакомпаний и железнодорожных операторов Японии во время праздников рухнул примерно на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате миллионы туристов не доехали до мест отдыха, лишив ожидаемой сверхприбыли представителей гостиничного бизнеса и сферы общепита. Некоторые из них оказались в безвыходном положении. Так, владельцы отелей и ресторанов составили большинство среди 108 японских предпринимателей, завершивших процедуру банкротства к концу мая из-за финансовых потерь, непосредственно связанных с пандемией. "Возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, туристы могут разнести коронавирус, а с другой — мы не способны выжить без них", — резюмирует происходящее уличный торговец из южной префектуры Окинава, комментарий которого приводит агентство Дзидзи.
Хорошие деньги по сложной схеме
Чтобы вывести ситуацию из тупика, правительство Японии уже в день отмены ЧС анонсировало разработку программы Go to travel по преодолению застоя в туристической отрасли. Ее основное положение сводится к возмещению части средств, которые путешественники потратят за время поездок по стране.
Речь идет о компенсации, максимально возможная сумма которой составит 20 тыс. иен ($185) на человека в сутки. При этом она не должна превышать половину ежедневных расходов получателя. К примеру, если турист рассчитывает потратить за день 10 тыс. иен, то японские власти возместят затраты на 5 тыс. В свою очередь, обеспеченные путешественники, готовые ежедневно оставлять в гостиницах и ресторанах больше 40 тыс. иен, в любом случае не смогут возместить сумму свыше 20 тыс.
Возмещение средств, по замыслу правительства, произойдет следующим образом: 70% от суммы вычитается из расходов на поездку, а оставшиеся 30% выдаются на руки в виде купонов на еду и покупки. Скажем, если цена тура составит 30 тыс. иен в сутки, то агентство даст на него скидку в 10,5 тыс. и 4,5 тыс. предоставит ваучерами. При этом информации о том, в каких именно заведениях можно будет расплатиться купонами, пока нет.
Далее, получить компенсацию можно будет только при заказе тура в одном из участвующих в кампании агентств, список которых еще не сформирован. Их сотрудники заранее проинформируют власти о маршруте предстоящей поездки, поэтому туристы вряд ли смогут сильно отклониться от намеченного пути.
Последнее и самое важное. Рассматриваемые меры поддержки распространяются только на тех, кто постоянно проживает в Японии. Эта категория ограничена гражданами страны и обладателями долгосрочных виз. Поэтому, даже преодолев заграничные кордоны и отсидев положенное в карантине, вы не сможете претендовать на японскую компенсацию без необходимых документов.
Мечты и реальность
Хотя программа Go to travel, по сути, является внутренним вопросом страны, новости о разработке стимулирующих мер вызвали бурную реакцию за рубежом. "Япония хочет субсидировать вашу поездку, чтобы убедить вас вернуться", — гласит заголовок на сайте The Telegraph. "Япония столь сильно хочет вернуть туристов, что, возможно, предлагает оплатить половину их затрат на поездку", — выражается более осторожно автор статьи South China Morning Post.
Слухи о невиданной японской щедрости, которые, кстати, появились и в российских изданиях, настолько увлекли изголодавшихся по активному отдуху читателей, что Токио пришлось давать официальное опровержение. "Касательно материалов ряда СМИ, согласно которым власти Японии рассматривают возможность компенсации половины затрат иностранных туристов, хотим подчеркнуть, что разрабатываемые меры распространяются только на резидентов страны. Это социальная программа, рассчитанная на поддержку местного туризма", — говорится в сообщении, опубликованном 27 мая на портале Агентства по делам туризма Японии.
Между тем японские власти еще не до конца уверены, удастся ли им в полной мере воплотить свой план в жизнь. Как заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, программа начнется не раньше июля и будет вводиться постепенно. "Она не предполагает, что сразу можно будет перемещаться по всей стране", — отметил он 28 мая.
Ситуация такова, что никто в Японии, да и во всем мире, не может дать точного прогноза дальнейшей динамики распространения коронавируса. Сразу после отмены ЧС в Токио на протяжении четырех дней увеличивался показатель прироста новых случаев инфицирования. Тогда как 29 мая в городе Китакюсю на юге страны, где произошел аномальный скачок числа зараженных пациентов, заявили о приходе второй волны вируса. Туристическая отрасль посылает сигналы бедствия, но правительство справедливо опасается ухудшения статистики по заболеваниям и летальным исходам. Поэтому властям придется проплыть между Сциллой и Харибдой, чтобы реализовать свой амбициозный проект. Возможно, здесь их вновь выручит особая японская модель.
Дмитрий Венгерский, Токио