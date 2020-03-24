Традиции против коронавируса. За счет чего Японии удается избегать массового заражения

Правительство Японии на этой неделе со скромной гордостью объявило, что не усматривает в стране признаков, как здесь выражаются, "взрывного распространения" коронавируса нового типа, которое сейчас сотрясает многие страны мира. Местные власти даже стали потихоньку снимать введенные ранее ограничения — к примеру, кабинет министров порекомендовал возобновить прерванные ранее на карантин занятия в школах с 1 апреля, когда здесь начинается новый учебный год.

При этом, разумеется, правительство требует сохранять бдительность, регулярно проветривать классы, избегать в них тесноты и строго соблюдать физическую дистанцию между учениками и учителями. Но факт есть факт — ситуация на территории островного дальневосточного соседа России выглядит несравнимо более спокойной, чем, например, в Италии или США, куда смертоносная инфекция пришла значительно позднее.

По 30–40 человек в сутки

В Японии первый зараженный новым коронавирусом (это был гражданин КНР, приехавший из ныне знаменитого на весь мир китайского города Ухань) был выявлен еще 10 января. С тех пор очаги инфекции вспыхивали по всей стране — от самого северного острова Хоккайдо до южной курортной Окинавы. Однако количество зараженных не впечатляет на фоне ситуации во многих других районах планеты.

По состоянию на 24 марта коронавирус был выявлен здесь почти у 1,9 тыс. человек. Однако в это число включены 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который просто в силу обстоятельств на месяц застрял на карантин в порту Йокогама к югу от Токио. Среди зараженных лишь 64 человека находятся в тяжелом состоянии — т.е. помещены в блоки интенсивной терапии с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких. Умерли 52 пациента — в том числе десять с лайнера Diamond Princess.

Разумеется, любые жертвы трагичны, но для страны с населением более 126 млн человек цифры в любом случае пока невелики. Особенно на фоне Италии, где к настоящему времени умерли уже более 6 тыс. человек, хотя первый инфицированный был выявлен почти на месяц позже Японии.

К тому же, как справедливо говорят местные власти, нарастание зараженных в Японии, по крайней мере пока, шло не слишком драматично — в основном примерно по 30–40 человек в сутки. Критически настроенные наблюдатели, правда, уверяют, что показатели невелики из-за того, что в стране, по их мнению, слишком мало проводят тестов. В какой-то мере это верно, но наряду с этим в Японии реально нет заметного роста числа людей с симптомами пневмонии и, тем более, нарастания смертей.

Тесты делают не всем

Тактика местных властей заключается в том, чтобы без истеричных запретов и повальных принудительных карантинов мягко сдерживать расползание инфекции. В стране отменено большинство массовых мероприятий, закрыты театры и музеи, со 2 марта более 90% школ на время прекратили занятия. Почти 14% служащих уже переведены на удаленную работу на дому, а поток пассажиров в Токио упал где-то процентов на двадцать. Однако само движение транспорта не ограничено.