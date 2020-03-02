Премьер не успокоил: как японцы сбились с ног в поисках туалетной бумаги

У аптеки в пяти минутах ходьбы от токийского корпункта ТАСС сейчас установлен плакат с тревожной надписью: "Сегодняшнее поступление товаров. Медицинские маски в коробках — 0 штук. Медицинские маски в пакетах — 0 штук. Дезинфицирующие салфетки — 0 штук. Дезинфицирующие жидкости с этанолом — 0 штук. Время поступления этих товаров не определено".

Описание Пустая секция в токийской аптеке, где обычно стоят десятки упаковок туалетной бумаги © Игорь Беляев/ТАСС

Богатая и благополучная Япония из-за роста числа заражений новым коронавирусом столкнулась сейчас с товарным дефицитом, которого она в таких размерах не знала, пожалуй, со времен разрухи после поражения во Второй мировой войне. Кратковременная нехватка товаров была, правда, после разрушительного цунами в марте 2011 года, однако она затронула только некоторые районы на северо-востоке страны. Да и причины тогда для дефицита были серьезные — удар стихии уничтожил многие автомобильные дороги, вызвал частичную остановку железнодорожного сообщения, прервал производственные цепочки. Почему исчезли маски? Нынешнюю нехватку в Японии защитных медицинских масок тоже отчасти можно объяснить объективными причинами. Их на 80% импортировали из Китая, которому сейчас из-за вспышки заражений коронавирусом 2019-nCoV и вызванной этим эпидемии новой пневмонии самому не хватает такой продукции. Однако дефицит других товаров в Японии имеет чисто психологическую причину — их просто лихорадочно скупают и накапливают под влиянием панических слухов в интернете. С минувшей пятницы, например, в стране с полок практически всех магазинов пропала туалетная бумага. К кризису в Китае ее исчезновение не имеет никакого отношения — этот необходимый каждому товар практически целиком производят в самой Японии, поскольку изготовление столь важной и интимной продукции наши островные соседи по Дальнему Востоку иностранцам не доверяют. Однако кто-то по дурости или сознательно запустил в японские социальные сети слух — туалетную бумагу делают из того же сырья, что и хирургические маски. И, значит, как маски исчезли — так и туалетная бумага пропадет!

Описание Уведомление в аптеке о том, что маски и дезинфицирующие средства распроданы и неизвестно, когда вновь появятся в продаже © Игорь Беляев/ТАСС

Столь незамысловатая и довольно дурацкая логика оказала убийственное воздействие на обычно спокойных и рассудительных японцев. Они тут же скупили всю туалетную бумагу и продолжают лихорадочно искать ее по магазинам, чтобы немедленно приобрести и утащить домой. Паническая лихорадка сотрясает всю страну от все еще засыпанного снегом северного острова Хоккайдо до южной и уже почти летней курортной Окинавы. Когда не верят премьер-министру Еще в пятницу по японскому общественному телевидению выступил председатель японской Ассоциации производителей бытовых бумажных изделий, который умолял не верить глупым страшилкам. Туалетную бумагу, разъяснил он, делают совсем из другого сырья, чем медицинские маски. Ее выпускают достаточно, запасы имеются, не волнуйтесь!

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Производство туалетной бумаги в Японии — бизнес действительно очень серьезный. Ежегодно ее продают в невероятном объеме — более 1 млн тонн, на каждого жителя почти 127-миллионной страны приходится примерно 66 рулонов. Однако эта могучая отрасль индустрии пока проигрывает тем, кто поддерживает общенациональную панику. Не помогли не только заверения производителей, но и официальное выступление премьер-министра Синдзо Абэ, который на пресс-конференции в последний день февраля заверял сограждан в том, что ситуация с туалетной бумагой скоро нормализуется — нет, мол, никаких причин для волнений. Население успокоительным словам не верит: в понедельник 2 марта заветный товар опять мгновенно исчез из магазинов, хотя его дают в основном лишь по одной пачке в руки. Напрочь отсутствуют также пропитанные спиртовым раствором салфетки и сами жидкости для дезинфекции с содержанием алкоголя, который, как говорят, надежно убивает зловредный коронавирус. "Диснейленд" и польский спирт Сохранению дефицита, конечно, способствует нервозная обстановка в стране, которую подогревают события, еще недавно немыслимые в Японии. С понедельника, например, большинство школ в стране распустили на внеочередные каникулы — власти боятся коллективных заражений. Такого в японской истории, говорят, вообще никогда не было.

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