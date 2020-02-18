Япония: незаметно нарастающие зоны карантина

Правительство Японии очень успешно дало во вторник указание, которое совсем незаметно вводит в стране режим мягкого подвижного карантина в связи с наступлением всех запугавшего коронавируса. Карантин этот почти неуловим — в отдельных местах, без государственных приказов и без полицейских кордонов.

Японский министр здравоохранения Кацунобу Като во вторник ответил категорическим "нет" на взволнованные вопросы журналистов о том, запретят ли власти в стране все массовые мероприятия в связи с угрозой эпидемии. Нет, этого не будет, сказал глава Минздрава. Но тут же многозначительно добавил, что решения по этому поводу правительство оставляет на совести самих организаторов того, что может привлечь толпы народа.

Как сами понимаете, после такого замечания никто не возьмет на себя ответственность за создание условий для взрывного распространения коронавирусной заразы. Главный камергер двора уже сделал сенсационное объявление: отменяются намеченные на 23 февраля массовые торжества по поводу дня рождения нового императора Нарухито, только что заступившего на Хризантемовый престол древнейшей династии в мире.

Монархи по таким датам с домочадцами традиционно выходят на забранный пуленепробиваемым стеклом балкон своего дворца, к которому допускают обычную публику. В предыдущий раз зевак было более 80 тыс. Такие мероприятия проводятся многими десятилетиями, стали одной из традиций местной общественной жизни, но теперь из-за коронавируса не будет ни высочайших персон на балконе, ни восторженной публики внизу.

Но правительство к этому как бы не имеет прямого отношения — это все, мол, чиновники управления двора перестраховываются! Как вроде бы не имеют власти отношения к фактической отмене назначенного на 1 марта Токийского марафона, самого массового в Японии. На него уже записались больше 38 тыс. человек, были опубликованы карты перекрытия движения в японской столице. Однако теперь праздника спорта не будет — 1 марта для имитации марафона по токийским улицам скучно побегут всего лишь три сотни специально отобранных атлетов и представителей паралимпийского движения.

Отменено традиционное для токийского февраля массовое хоровое исполнение Девятой симфонии Бетховена, которую обожают японцы. Для участия в этом ритуале со всей страны по конкурсу ежегодно отбирают 5 тыс. энтузиастов. И все теперь пошло прахом из-за коронавируса!

Зона запретов расширяется: знаменитая "Тойота", например, отменила в своем родном городе Нагоя невероятно важное для крупнейшей автомобилестроительной корпорации страны мероприятие — ежегодное собрание мелких и средних поставщиков деталей и узлов. На этот промышленный бал приглашают даже самых скромных работяг, которые с высочайшим чувством ответственности круглый год изготавливают какие-нибудь резиновые втулки для автомобилей.

Ежегодное февральское собрание с последующим шикарным фуршетом — одна из скреп самой известной в мире японской компании, символ ее сплоченности и внутренней взаимовыручки. И теперь праздник отменили — мягкий карантин в Японии расширяется. Впрочем, недовольство мало кто высказывает, хотя слышал сегодня и бурчание по поводу того, что новый император не сможет должным образом отметить свой первый день рождения после вступления на престол.

Вторые после Китая

Коронавирус — главная тема и бытовых разговоров, и средств массовой информации в Японии. Внимание приковано, конечно, к стоящему в карантине в порту Иокогама к югу от Токио американскому круизному лайнеру Diamond Princess, на борту которого уже выявлено свыше 540 зараженных, включая одну нашу соотечественницу. Они уже размещаются по японским госпиталям, а американских зараженных спецрейсом вывезли в США.