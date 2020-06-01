В Зимбабве посол США вызван в МИД для объяснений на фоне ситуации с протестами

ПРЕТОРИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Зимбабве вызвало посла США в Хараре в связи с обвинениями Белого дома в адрес зимбабвийских властей об их вмешательстве в ситуацию с происходящими в американских городах протестами в связи с гибелью Джорджа Флойда. Об этом сообщила в понедельник зимбабвийская газета The Herald.

"Любой, кто следил за недавними событиями, от трагической смерти господина Флойда до последующих протестов, поймет, что любые обвинения в участии Зимбабве на любом из этих этапов являются нелепыми", - цитирует издание неназванного зимбабвийского чиновника.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил на днях американской телекомпании ABC, что ряд стран, включая Зимбабве, являются "иностранными противниками", которые пытаются использовать нынешние протесты в США, чтобы вмешаться в дела Соединенных Штатов.

"Зимбабве не считает себя противником США, - заявил постоянный секретарь министерства информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана. - Мы предпочитаем иметь друзей и союзников, нежели враждебные отношения с другими странами, в том числе и США".

Протесты, вспыхнувшие на прошлой неделе в городе Миннеаполис (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились на несколько десятков крупных американских городов. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.