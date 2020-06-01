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Зеленский возглавил Нацсовет Украины по вопросам антикоррупционной политики

Ранее совет возглавлял заместитель руководителя офиса президента

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и возглавил этот совещательный орган. Об этом сказано в указе главы государства от 1 июня, размещенном на сайте президента.

"Главой Национального совета является президент Украины, заместителем главы - руководитель офиса президента Украины", - сказано в указе. Ранее Нацсовет возглавлял заместитель руководителя офиса президента.

Совет состоит из 32 человек. Кроме Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака, в него вошли спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Сергей Данилов и другие.

Состав Нацсовета уже обновлялся указом Зеленского от 25 июня 2019 года, тогда в него вошли американские и европейские эксперты, наблюдатели и консультанты - представители Всемирного банка, ООН и ряда других международных организаций (всего семь человек). Эти представители могут принимать участие в работе совета и в настоящее время.

Согласно указу, Совет должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций по борьбе с коррупцией.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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