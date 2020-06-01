Лондон выступил против возвращения к формату G8 с участием России

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Великобритания не поддержит расширение Группы семи (G7) за счет включения России. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства.

"Решения по членству G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами G7", - приводит в понедельник его слова агентство PA Media.

Он напомнил, что Россия была исключена из "восьмерки" после воссоединения с Крымом, и утверждал, что Москва не ведет себя так, как устраивало бы Лондон и его партнеров в G7. "Нам только предстоит увидеть доказательства поведения, которое бы оправдало ее прием [в группу]", - сказал представитель британского премьера. - Мы не поддержали бы ее возвращение в качестве члена группы".

"Россия не должна быть возвращена в группу, пока она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую активность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности наших союзников", - добавил он.

Москва последовательно и решительно отвергала утверждения западных политиков о том, что ведет какую-либо дестабилизирующую активность или угрожает безопасности своих соседей или иных стран, называя такие заявления беспочвенными.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Представитель Джонсона сказал на это, что Лондон "детально изучит предложения США", добавив, что это решение всегда находится в ответственности стороны, организующей встречу.

Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как прежде.