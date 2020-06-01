Сотрудники полиции устроили акцию протеста в центре столицы Мексики

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления общественной безопасности (УОБ) столицы Мексики устроили в понедельник акцию протеста в центре мегаполиса. Порядка 100 полицейских вышли на площадь Сокало, требуя от городских властей выплатить им обещанные несколько месяцев назад премии, а также обеспечить их форменной одеждой. Участники акции скандировали лозунги против руководства УОБ и конкретно его главы Омара Гарсии.

"Пусть они скажут нам, где деньги, и будут ли они нам выплачены или нет, - цитирует на своем сайте газета El Universal Фернандо Пинеду, одного из участников манифестации. - Мы требуем лишь того, что нам положено". По словам других протестующих, если власти не отреагируют на их требования в ближайшее время, то они организуют забастовку с участием значительной части городских полицейских.

Сведений о столкновениях в ходе манифестации не поступало. Гарсия в ходе состоявшейся в понедельник видеоконференции пообещал, что положенные стражам порядка деньги будут выплачены во второй половине текущего месяца.