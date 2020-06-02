В Японии заявили, что диалог с РФ необходим для ее участия в решении международных проблем

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Ведение диалога с Россией необходимо для ее конструктивного участия в решении международных проблем. Такое мнение на регулярной пресс-конференции выразил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа пригласить РФ на предстоящий саммит Группы семи (G7).

"Для того, чтобы способствовать конструктивной роли России в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог - это наше базовое видение ситуации", - подчеркнул он.

Глава японского внешнеполитического ведомства также напомнил, что "практика приглашения представителей третьих стран или международных организаций на саммиты G7 существовала и ранее".

"Например в прошлом году на саммит в Биаррице были приглашены представители африканских стран, Чили, Индии, международных организаций", - добавил Мотэги, подчеркнув, что японская сторона продолжит тесные контакты со всеми странами - участницами G7 по этому вопросу, в первую очередь с США как председателем саммита в этом году.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. До этого американский президент заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме, но может пройти и в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как прежде.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник проинформировал его о своей идее проведения саммита Группы семи с возможным участием лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Главы государств отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях. Путин и Трамп также обсудили вопросы энергетики, сотрудничества в космосе и борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

Канада и Великобритания уже высказались против расширения G7 за счет включения России, а Южная Корея и Австралия, в свою очередь, приняли приглашение Дональда Трампа.