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Маас: необходим новый импульс для реализации решений "нормандского саммита" в Париже

Для достижения прогресса в этом вопросе требуется компромисс от всех сторон, отметил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Реализация решений, которые были достигнуты на последнем саммите "нормандского формата" 9 декабря 2019 года, требует компромисса со всех сторон, необходим новый импульс. Об этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Все едины во мнении, что реализации решений [нормандского] саммита нужно придать новый импульс. Это мы сегодня активно обсуждали", - отметил немецкий министр. "Прогресс в реализации решений той встречи требует компромиссов от всех сторон", - добавил Маас.

Глава МИД сказал, что совместно с Францией собирается поддерживать Украину в "установления мира на востоке" страны. "Мы едины во мнении, что решение возможно лишь посредством долгосрочного, устойчивого и контролируемого перемирия, как это предусмотрено Минскими соглашениями", - сказал Маас.

Также он вновь призвал увеличить число переходов на линии соприкосновения в Донбассе.

Теги
УкраинаГерманияМаас, ХайкоКулеба, Дмитрий Иванович
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