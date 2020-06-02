{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Верховный суд ЮАР признал неконституционными ограничения, введенные в связи с пандемией

При этом суд отложил вступление его решения в силу на 14 дней, чтобы правительство смогло принять необходимые меры для исправления ситуации

ПРЕТОРИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Верховный суд Южно-Африканской Республики признал во вторник неконституционными и недействительными ограничения, действующие сейчас в стране в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление суда опубликовано на его официальном портале.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Одновременно суд отложил вступление его решения в силу на 14 дней, чтобы правительство смогло принять необходимые меры для исправления ситуации. Таким образом, пока остаются в силе все действующие в стране в связи с пандемией ограничения.

В постановлении Верховного суда подчеркнуто, что введенные ограничительные нормы "в своем большинстве не влияют на замедление скорости распространения коронавируса". Суд также постановил, что в той форме, в какой они были приняты, данные меры ограничивают права и свободы, гарантированные Биллем о правах. Иск против правительства был подан южноафриканской правозащитной организацией.

Правительство страны сообщило, что выступит со специальным заявлением после подробного изучения решения Верховного суда.

Общенациональный карантин был введен в ЮАР 26 марта. С 1 мая, а после с 1 июня ограничительные меры были ослаблены. На данный момент Южно-Африканская Республика занимает первое место в Африке по числу инфицированных новым коронавирусом - 35 812 человек, умерли 705 человек.

Теги
ЮАРПандемия коронавируса нового типа
Президент Польши подписал новый закон о выборах главы государства по смешанной системе
Документ дает возможность провести голосование в условиях пандемии коронавируса по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте
Читать полностью