Белый дом: разговор Трампа и Путина был нужен для обсуждения G7 и поставок аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина был вызван необходимостью обсудить идею проведения саммита Группы семи (G7) с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи, а также поставку в РФ американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявила во вторник, отвечая на вопросы журналистов, старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Ей был задан вопрос, в чем для Трампа заключалась необходимость провести разговор с российским лидером именно сейчас. "Президент <...> говорил, что считает, что [формат] G7 должен быть расширен, и они обсудили целый ряд различных вопросов, и, честно говоря, я думаю, что России тоже в последнее время нужны аппараты ИВЛ. Так что у них был целый ряд вопросов для обсуждения, в том числе глобальная безопасность, коронавирус и, конечно же, G7. Посмотрим, что из этого выйдет", - ответила Конуэй.

Советник американского президента отказалась отвечать на вопрос о том, кто был инициатором звонка. "Я не хочу это обсуждать", - сказала она. Пресс-служба Кремля ранее подчеркивала, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.

Главы государств отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях. Среди других тем Путин и Трамп затронули вопросы энергетики, сотрудничество в космосе и борьбу с пандемией нового коронавируса.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент РФ в телефонном разговоре выразил признательность в связи с поставкой 200 американских аппаратов ИВЛ. Их общая стоимость вместе с доставкой в Россию составляет около $5,6 млн. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе - так же, как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.