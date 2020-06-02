В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными. Такая позиция изложена в сообщении командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, обнародованном в Facebook во вторник.

"30 мая 2020 года около пяти часов утра на одном из объектов в районе территории незаконно оккупированной АР Крым было обнаружено отсутствие военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старшего солдата Евгения Добринского. К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как РФ поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде", - говорится в сообщении. При этом украинская сторона отмечает, что детали происшествия еще выясняются. "Все детали и обстоятельства исчезновения военнослужащего будут выяснены правоохранительными органами при проведении следственных действий", - заявило командование. Информацию о том, что Добринский попал в Крым в состоянии алкогольного опьянения, украинская сторона назвала фейковой и заверила, что делает все, чтобы вернуть военного домой.

Ранее во вторник в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании Добринского за незаконное пересечение границы в Крыму. Пресс-служба погрануправления по региону проинформировала, что задержанный признал, что пересек границу без документов и добровольно, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, оно направлено на экспертизу.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). Ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.