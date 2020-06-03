Силы ПНС Ливии объявили о начале операции по освобождению международного аэропорта Триполи

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали операцию по освобождению международного аэропорта Триполи от удерживающих его сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом, как передает в среду телеканал Libya Al Ahrar, заявил официальный представитель проводимой силами столичного кабмина против хафтаровцев операции "Вулкан гнева" полковник Мухаммед Кануно.

"Ливийская армия (силы ПНС) официально объявляет о начале битвы за освобождение международного аэропорта Триполи от ополченцев Хафтара", - указал он. По словам полковника, два дня назад группировка столичного правительства смогла окружить воздушную гавань, готовясь к возвращению "контроля над ней к государству".

Он также сообщил о серии ударов по бронетехнике противника как на территории аэропорта, так и в расположенном неподалеку районе Каср-бен-Гашир. Кроме того, как утверждал Кануно, в течение текущей недели формирования столичного правительства смогли выбить противника из ряда военных лагерей к югу от столицы.

Главный аэропорт Триполи серьезно пострадал во время столкновений в июле 2014 года между вооруженными формированиями лояльной ЛНА "Зинтанской бригады" и происламистским альянсом "Рассвет Ливии". Тогда в боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла: 90% самолетов оказались повреждены или сожжены, была разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная полоса требовала капитального ремонта.

С тех пор он не функционирует, а в качестве международного аэропорта Триполи используется военный аэродром Митига, расположенный восточнее столицы.

О ситуации в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке им на подмогу сотен наемников из Сирии.

Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.