Претендент на пост президента Белоруссии оштрафован на $563 за несанкционированную акцию

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии, претендующий на пост президента Николай Козлов наказан административным штрафом в размере 1 350 белорусских рублей (около $563) за участие в несанкционированной акции, состоявшейся в начале мая в поддержку подвергнутого административному аресту блогера Сергея Тихановского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ОГП.

"Суд Центрального района [Минска] 3 июня посчитал лидера ОГП виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях и оштрафовал на 50 базовых величин (1 350 белорусских рублей - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении.

Ранее Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группы по сбору подписей для выдвижения лидера ОГП Козлова кандидатом в президенты. В настоящее время в белорусских судах также рассматривают административные дела в отношении ряда задержанных активистов во время пикетов по сбору подписей, состоявшихся в крупных городах страны 31 мая. В частности, во время пикета возле Комаровского рынка в Минске активисты скандировали требование освободить задержанного 29 мая в Гродно блогера Тихановского.

По данным правозащитников, всего во время акций 31 мая было задержано около 30 активистов. Среди них был белорусский оппозиционер Николай Статкевич, которого приговорили к 15 суткам административного ареста. Такому же наказанию в Минске были подвергнуты оппозиционные активисты Максим Винярский, Андрей Войнич и Денис Урбанович.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.