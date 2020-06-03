Индия разрешила въезд в страну иностранным бизнесменам и специалистам

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Индии приняло решение разрешить въезд в страну нескольким категориям иностранных граждан, в том числе медикам и бизнесменам, несмотря на продолжающуюся пандемию вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщила в среду пресс-служба индийского кабмина на своем сайте.

Согласно опубликованной информации, теперь в страну разрешено въезжать предпринимателям по деловой визе (кроме визы для занятий спортом) на нерегулярных чартерных рейсах. Также разрешен въезд иностранным специалистам в области здравоохранения, исследователям в области медицины, инженерам и техникам для работы в медицинской сфере. Для этого требуется приглашение от зарегистрированного медицинского учреждения, фармацевтической компании или университета в Индии.

Кроме того, въезд разрешен иностранцам, которые направляются зарубежными предприятиями, чьи филиалы или представительства расположены в Индии. Это производственные подразделения иностранных компаний, отделения предприятий IT-сектора, а также финансовых компаний и банков. Въезд в Индию также разрешается иностранным специалистам, которые прибывают для установки, ремонта, гарантийного или иного обслуживания оборудования иностранного производства по приглашению индийского предприятия. Все эти лица должны будут получить новую деловую или рабочую визу, даже если у них имеется виза, полученная ранее.

Власти Индии объявили о прекращении регулярных международных пассажирских авиарейсов с 22 марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 25 марта в стране был введен режим строгой изоляции, который несколько раз продлевался. В субботу Нью-Дели принял решение о продлении данного режима, а также о постепенном ослаблении ограничительных мер в районах, где не отмечено роста числа заражений. В так называемых зонах сдерживания, где количество инфицированных растет, ограничения останутся в силе до 30 июня. На других территориях с 8 июня начнется постепенный выход из режима строгой изоляции.

По последним данным, число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Индии составляет 207 615, умерли 5 815 человек.