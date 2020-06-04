Хафтар призвал применить договор о коллективной обороне против интервенции Турции в Ливии

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар потребовал применить положения договора о коллективной обороне арабских государств для противодействия военной интервенции Турции в Ливии. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники, он заявил в среду в Каире.

Хафтар, отмечает телестанция, "попросил Египет оказать ему поддержку на международной арене, чтобы остановить вторжение Турции в Ливию", и вновь призвал "применить положения договора о коллективной обороне Лиги арабских государств". Он также потребовал снять эмбарго на поставку вооружений ЛНА, а также осуществлять международный мониторинг для предотвращения попадания оружия из Турции в Ливию.

Со своей стороны, указывает телеканал, Каир заявил о своем неприятии иностранного вмешательства в ливийские дела и заверил фельдмаршала в том, что Египет "не допустит никакой угрозы своим западным границам".

В среду Хафтар прибыл в Каир с визитом, о котором не было объявлено заранее, для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и руководством оборонного ведомства. Консультации в египетской столице предшествуют заседанию в Женеве совместного военного комитета в составе "5+5", то есть по пять представителей от ЛНА и Правительства национального согласия (ПНС). Решение о создании такого комитета стало одним из итогов январской конференции в Берлине. Тем временем Хафтар уже дал понять, что переговоры в условиях военной интервенции Турции не возможны.

2 июня Миссия ООН в Ливии заявила о согласии ПНС во главе с Фаизом Сарраджем и ЛНА Хафтара на возобновление переговоров о прекращении огня на ливийской территории. В преддверии этих переговоров Хафтар в среду прибыл в Каир, а 4 июня глава ПНС Саррадж проведет в Анкаре консультации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в Москве в среду прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем руководителя президентского совета (вице-премьером) ПНС Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мухаммедом Тахером Сиялой.

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке им на помощь сотен наемников из Сирии.

Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.