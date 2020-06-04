В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США

ВАРШАВА, 4 июня. /ТАСС/. Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше. Церемонию старта маневров провел в четверг на полигоне в Дравске-Поморском на западе страны министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

По словам министра, эти учения - "доказательство тесного взаимодействия польских и американских солдат". "Эпидемия изменила наши планы, но мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам", - подчеркнул он.

Учения Defender-Europe 20 Plus организованы США и Польшей. Это модифицированная из-за пандемии коронавируса версия маневров Defender-Europe 20 и связанных с ним Allied Spirit, которые изначально планировалось провести в мае с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих, в том числе более 20 тыс. из США.

В обновленной версии учений принимают участие 6 тыс. солдат, 4 тыс. из которых прибыли из США. Задействованы 100 танков, 230 единиц боевых машин, артиллерия, ракетные системы и авиация, в том числе истребители F-16 и вертолеты Ми-24. Всего задействовано около 2 тыс. единиц военной техники.

В ходе учений будет проверена готовность польских и американских солдат к взаимодействию в рамках общей боевой операции. Главный элемент маневров - отработка форсирования водного препятствия с участием бронетанковых и воздушно-десантных войск. Учения продлятся до 19 июня.