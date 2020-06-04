Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры Украины

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Верховная рада поддержала кандидатуру депутата от пропрезидентской "Слуги народа" Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики Украины.

Выступая в Раде перед голосованием, сам Ткаченко заявил, что приоритетами своей деятельности считает возобновление и увеличение финансирования сферы культуры на Украине, а также реструктуризацию министерства. Кроме прочего, он призвал "не делить страну на патриотов и предателей", пояснив, что сейчас "есть возможность объединиться".

В среду кандидатуру Ткаченко на пост министра фракция "Слуги народа" поддержала почти единогласно. Предыдущим министром культуры Украины был Владимир Бородянский. После него и.о. министра стала Светлана Фоменко.

В 1990-х года 54-летний Ткаченко был президентом телекомпании "Нова мова", возглавлял службу новостей ТСН, тогда же занял пост заместителя гендиректора канала "1+1". В 2005 году он ушел с телеканала "Нова мова" с пост генерального директора. Тогда же стал председателем и акционером Одесской киностудии. В 2008 году работал заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в Москве. Генеральным директором "1+1 медиа" стал в августе того же года. В 2014 году выступил за запрет российского контента на украинском телевидении. В России Ткаченко с ноября 2018 года находится под санкциями.

На днях представители одесского кинематографа провели акцию протеста в связи с информацией о том, что Ткаченко может занять пост министра культуры. Участники акции обвинили его в рейдерском захвате Одесской киностудии и намерении довести ее до банкротства. Съемка фильмов там фактически прекращена. Кроме того, по информации СМИ, фирма, которая принадлежит Ткаченко и владеет половиной акций киностудии, судится с Министерством культуры Украины, которое владеет контрольным пакетом акций. Ранее Государственное бюро расследований открыло дело по обстоятельствам приватизации Одесской киностудии.