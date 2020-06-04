Испания полностью откроет границы с Португалией и Францией 22 июня

ТАСС, 4 июня. Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото объявила о снятии ограничений на перемещения на границах пиренейского королевства с Португалией и Францией с 22 июня. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Ограничения действовали с середины марта в связи с пандемией коронавируса нового типа и не распространялись на испанских подданных, трансграничных работников и водителей грузовых машин.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено почти 240 тыс. случаев заражения, 27 127 пациентов умерли.

Поскольку темпы распространения коронавируса в стране постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.