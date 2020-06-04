В парламенте Украины начался сбор подписей за отставку правительства

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за выражение недоверия правительству страны, что в случае успеха может привести к отставке всего состава кабинета министров. Об этом написала в Facebook член фракции "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко.

"После многодневных публичных требований председатель Рады дал "Европейской солидарности" подписные листы для сбора подписей за недоверие правительству. Ждем подписей всех сознательных депутатов за отставку непрофессионального кабмина, который даже программу не смог подготовить", - сообщила она. Для инициирования вопроса о недоверии правительству необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов. Затем этот вопрос может быть вынесен на голосование. Для отправки в отставку кабинета министров необходимо не менее 226 голосов парламентариев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавил кабмин Украины 4 марта этого года, в тот же день были назначены большинство членов правительства.

В четверг парламент Украины отправил на доработку программу деятельности кабинета министров. Депутаты подвергли резкой критике представленный проект документа, сравнив его со "школьным рефератом". Фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", а также "Европейская солидарность" заявляли, что они инициируют отставку всего состава правительства, поскольку работа кабмина является неэффективной.